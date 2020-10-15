Лос-Анджелес Гэлакси — Сан-Хосе Эрткуэйкс (15.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Коэффициент ставки — 1.63.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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