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    Венесуэла — Парагвай: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Венесуэла — Парагвай: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Венесуэлы Сборная Парагвая
    В 01:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Венесуэла» — «Парагвай».

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    Последний матч между собой: «Парагвай» — «Венесуэла» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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