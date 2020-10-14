Венесуэла — Парагвай: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

В 01:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Парагвай» — «Венесуэла» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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