Турция — Сербия: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

В 21:45 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Сербия» — «Турция» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Турция» — «Сербия». Коэффициент ставки — 1.74.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Сербия»).

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