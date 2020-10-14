Словакия — Израиль (14.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Израиль» — «Словакия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия» — «Израиль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Израиль»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Словакия» — «Израиль».

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