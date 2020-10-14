Шотландия — Чехия: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

В 21:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Чехия» — «Шотландия» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шотландия» — «Чехия». Коэффициент ставки — 2.20.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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