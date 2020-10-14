Северная Македония — Грузия: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

В 21:45 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Грузия» — «Северная Македония» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Македония» — «Грузия». Коэффициент ставки — 2.37.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Северная Македония» — «Грузия».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.