Северная Македония — Грузия: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

Последний матч между собой: «Грузия» — «Северная Македония» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Македония» — «Грузия». Коэффициент ставки — 2.37.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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