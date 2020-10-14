Румыния — Австрия (14.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Австрия» — «Румыния» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Румыния» — «Австрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Австрия»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Румыния» — «Австрия».

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