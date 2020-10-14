Португалия — Швеция: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

В 21:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Швеция» — «Португалия» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Португалия» — «Швеция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.59.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Португалия»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Португалия» — «Швеция».

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