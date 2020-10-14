Польша — Босния и Герцеговина: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

В 21:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Босния и Герцеговина» — «Польша» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Босния и Герцеговина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Польша»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Польша» — «Босния и Герцеговина».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.