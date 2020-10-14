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    Польша — Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Польша — Босния и Герцеговина: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

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    В 21:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Польша» — «Босния и Герцеговина».

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    Последний матч между собой: «Босния и Герцеговина» — «Польша» 1:2 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Босния и Герцеговина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Польша»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Польша» — «Босния и Герцеговина».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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