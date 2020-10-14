Италия — Нидерланды: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

Последний матч между собой: «Нидерланды» — «Италия» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Италия» — «Нидерланды». Коэффициент ставки — 2.26.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Италия» — «Нидерланды».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
И