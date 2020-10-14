Италия — Нидерланды: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

В 21:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Нидерланды» — «Италия» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Италия» — «Нидерланды». Коэффициент ставки — 2.26.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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