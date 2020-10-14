Исландия — Бельгия (14.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге A группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Бельгия» — «Исландия» 5:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Исландия» — «Бельгия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Бельгия»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Исландия» — «Бельгия».

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