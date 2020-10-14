Греция — Косово (14.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Косово» — «Греция» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Греция» — «Косово» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Греция»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Греция» — «Косово».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.