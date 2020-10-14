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    Фламенго — Гойас: онлайн-трансляция матча начнется в 00:00

    Фламенго — Гойас (14.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 00:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Фламенго» — «Гойас».

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    Последний матч между собой: «Гойас» — «Фламенго» 2:2 (полная статистика встреч).

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