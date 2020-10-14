Финляндия — Ирландия: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

В 19:00 в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Ирландия» — «Финляндия» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Финляндия» — «Ирландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 6.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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