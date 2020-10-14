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    Чили — Колумбия: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Чили — Колумбия (14.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Чили Сборная Колумбии
    В 03:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Чили» — «Колумбия».

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    Последний матч между собой: «Колумбия» — «Чили» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Чили»).

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