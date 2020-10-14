Белоруссия — Казахстан: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.10.2020)

В 21:45 в лиге C группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Казахстан» — «Белоруссия» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Белоруссия» — «Казахстан». Коэффициент ставки — 1.66.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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