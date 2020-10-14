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    Алтын Асыр — Копетдаг: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Алтын Асыр — Копетдаг (14.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 14:00 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч «Алтын Асыр» — «Копетдаг».

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    Последний матч между собой: «Копетдаг» — «Алтын Асыр» 1:2 (полная статистика встреч).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Алтын Асыр» — «Копетдаг».

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