Велес — Нижний Новгород: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.10.2020)

В 19:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Велес» — «Нижний Новгород». Коэффициент ставки — 1.88.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нижний Новгород»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Велес» — «Нижний Новгород».

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