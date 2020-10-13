Украина — Испания (13.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Испания» — «Украина» 4:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Украина» — «Испания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.24.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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