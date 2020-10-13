Украина — Испания (13.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Испания» — «Украина» 4:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Украина» — «Испания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.24.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Украина» — «Испания».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.