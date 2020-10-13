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    Торпедо — Динамо Брянск: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Торпедо — Динамо Брянск: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.10.2020)

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    В 19:30 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «Торпедо» — «Динамо Брянск».

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    Последний матч между собой: «Dinamo Bryansk» — «Торпедо» 3:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо Брянск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Торпедо»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Динамо Брянск».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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