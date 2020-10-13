Оксфорд Юнайтед — Кру Александра: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.10.2020)

В 21:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Кру Александра»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Оксфорд Юнайтед» — «Кру Александра».

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