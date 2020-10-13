Лихтенштейн — Сан-Марино: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.10.2020)

В 21:45 в лиге D группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Сан-Марино» — «Лихтенштейн» 0:2 (полная статистика встреч).

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