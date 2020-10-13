Латвия — Мальта (13.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Мальта» — «Латвия» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Латвия» — «Мальта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Латвия» — «Мальта».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.