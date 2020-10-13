Фарерские острова — Андорра: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.10.2020)

В 21:45 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Андорра» — «Фарерские острова» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фарерские острова» — «Андорра». Коэффициент ставки — 1.69.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фарерские острова»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Фарерские острова» — «Андорра».

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