Спортинг Канзас Сити — Нэшвилл (12.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг Канзас Сити» — «Нэшвилл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Спортинг Канзас Сити» — «Нэшвилл».

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