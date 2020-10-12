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    Спортинг Канзас Сити — Нэшвилл: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Спортинг Канзас Сити — Нэшвилл (12.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 02:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Спортинг Канзас Сити» — «Нэшвилл».

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг Канзас Сити» — «Нэшвилл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Спортинг Канзас Сити» — «Нэшвилл».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Спортинг Канзас Сити» — «Нэшвилл»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

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