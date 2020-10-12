Спорт Ресифи — Ботафого (12.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 00:15 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Спорт Ресифи» — «Ботафого» 1:1 (полная статистика встреч).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Спорт Ресифи» — «Ботафого».

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