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    Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.10.2020)

    Футбол MLS
    В 02:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс».

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес» 3:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лос-Анджелес»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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