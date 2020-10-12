Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс: смотреть онлайн, прямая трансляция (12.10.2020)

В 02:00 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лос-Анджелес»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс».

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