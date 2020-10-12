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    Цинциннати — Торонто: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Цинциннати — Торонто (12.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Цинциннати» — «Торонто».

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    Последний матч между собой: «Цинциннати» — «Торонто» 1:5 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Цинциннати» — «Торонто». Коэффициент ставки — 1.83.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Цинциннати» — «Торонто».

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