Цинциннати — Торонто (12.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 02:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Цинциннати» — «Торонто» 1:5 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Цинциннати» — «Торонто». Коэффициент ставки — 1.83.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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