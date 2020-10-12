Цинциннати — Торонто (12.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Цинциннати» — «Торонто» 1:5 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Цинциннати» — «Торонто». Коэффициент ставки — 1.83.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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