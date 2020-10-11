Ванкувер Уайткэпс — Реал Солт Лэйк (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 05:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Ванкувер Уайткэпс» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт Лэйк». Коэффициент ставки — 3.90.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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