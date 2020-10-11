Шотландия — Словакия (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Шотландия» — «Словакия» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шотландия» — «Словакия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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