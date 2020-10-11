Сербия — Венгрия (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сербия» — «Венгрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Сербия»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сербия» — «Венгрия».

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