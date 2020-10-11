Россия — Турция: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.10.2020)

В 21:45 в лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Россия» — «Турция» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Россия» — «Турция». Коэффициент ставки — 1.85.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Россия»).

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