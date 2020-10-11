Польша — Италия (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Польша» — «Италия» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Италия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Польша»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Польша» — «Италия».

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