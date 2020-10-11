Норвегия — Румыния (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Румыния» — «Норвегия» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвегия» — «Румыния». Коэффициент ставки — 1.91.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Норвегия»).
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