Норвегия — Румыния (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Румыния» — «Норвегия» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвегия» — «Румыния». Коэффициент ставки — 1.91.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Норвегия»).

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