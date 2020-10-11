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    Норвегия — Румыния: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Норвегия — Румыния (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 19:00 в лиге B группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Норвегия» — «Румыния».

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    Последний матч между собой: «Румыния» — «Норвегия» 1:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвегия» — «Румыния». Коэффициент ставки — 1.91.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Норвегия»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Норвегия» — «Румыния».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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