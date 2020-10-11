Нью-Йорк Сити — Нью-Инглэнд Революшн: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.10.2020)

В 23:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нью-Йорк Сити» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн».

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