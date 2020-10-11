Казахстан — Албания (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в лиге C группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Казахстан» — «Албания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Казахстан»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Казахстан» — «Албания».

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