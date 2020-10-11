Ирландия — Уэльс (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Ирландия» — «Уэльс» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ирландия» — «Уэльс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Уэльс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ирландия» — «Уэльс».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.