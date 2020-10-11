Интер Майами — Хьюстон Динамо: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.10.2020)

В 00:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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