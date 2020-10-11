Хорватия — Швеция: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.10.2020)

В 19:00 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хорватия» — «Швеция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хорватия»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Хорватия» — «Швеция».

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