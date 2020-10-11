Франция — Португалия: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.10.2020)

В 21:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Португалия» — «Франция» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция» — «Португалия». Коэффициент ставки — 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Португалия»).

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