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    Франция — Португалия: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Франция — Португалия: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.10.2020)

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    В 21:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Франция» — «Португалия».

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    Последний матч между собой: «Португалия» — «Франция» 1:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция» — «Португалия». Коэффициент ставки — 1.76.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Португалия»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Франция» — «Португалия».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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