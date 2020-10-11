Финляндия — Болгария: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.10.2020)

В 19:00 в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Финляндия» — «Болгария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Финляндия»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Финляндия» — «Болгария».

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