Эстония — Северная Македония: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.10.2020)

В 19:00 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эстония» — «Северная Македония». Коэффициент ставки — 1.89.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Северная Македония»).

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