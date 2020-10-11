Босния и Герцеговина — Нидерланды: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.10.2020)

В 19:00 в лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Босния и Герцеговина» — «Нидерланды». Коэффициент ставки — 1.84.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Нидерланды»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Босния и Герцеговина» — «Нидерланды».

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