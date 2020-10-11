Атлетико Минейро — Гойас (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 03:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Атлетико Минейро»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Атлетико Минейро» — «Гойас».

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