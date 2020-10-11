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    Атланта Юнайтед — Нью-Йорк Ред Буллс: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Атланта Юнайтед — Нью-Йорк Ред Буллс: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.10.2020)

    Футбол MLS
    В 01:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

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    Последний матч между собой: «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллс» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

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