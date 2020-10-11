Армения — Грузия (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Армения» — «Грузия». Коэффициент ставки — 1.78.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Грузия»).
На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Армения» — «Грузия».
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
И