Армения — Грузия (11.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Армения» — «Грузия». Коэффициент ставки — 1.78.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Грузия»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Армения» — «Грузия».

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