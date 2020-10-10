Васко да Гама — Фламенго: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.10.2020)

В 23:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Фламенго» — «Васко да Гама» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Васко да Гама» — «Фламенго». Коэффициент ставки — 1.66.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Васко да Гама» — «Фламенго».

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