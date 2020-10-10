Украина — Германия: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.10.2020)

В 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Германия» — «Украина» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:6.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Украина» — «Германия». Коэффициент ставки — 1.89.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:6 (победит «Германия»).

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