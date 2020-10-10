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    Шагадам — Алтын Асыр: онлайн-трансляция матча начнется в 14:30

    Шагадам — Алтын Асыр (10.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 14:30 в чемпионате Туркмении по футболу начнётся матч «Шагадам» — «Алтын Асыр».

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    Последний матч между собой: «Алтын Асыр» — «Шагадам» 6:2 (полная статистика встреч).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Шагадам» — «Алтын Асыр».

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