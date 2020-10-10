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    Плимут Аргайл — Бёртон Альбион: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Плимут Аргайл — Бёртон Альбион (10.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Футбол Англии
    В 17:00 в английской Первой Лиге начнётся матч «Плимут Аргайл» — «Бёртон Альбион».

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    Последний матч между собой: «Бёртон Альбион» — «Плимут Аргайл» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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